BIST 6.856
DOLAR 26,95
EURO 29,60
ALTIN 1.691,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tedbirsizlik can aldı! Düzce'de yaşlı adam camiye giderken...

Tedbirsizlik can aldı! Düzce'de yaşlı adam camiye giderken...

DÜZCE'de camiye gitmekte olan yaşlı bir adam, seyir halindeki kamyonun açık kalan dorse kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak üzerinde seyir halinde olan 81 AK 252 plakalı kamyonun paralel şekilde açık kalan dorse kapağı, yatsı namazı için camiye giden Mehmet Seçkin’e (68) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Seçkin yere yığılırken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Seçkin Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seçkin hayatını kaybetti.

“Kapak açıkmış görmedik”

Amcasının oğlu Mehmet Seçkin ile camiye gittiklerini ve paralel açık olan kasanın kapağını görmediklerini belirten Zafer Seçkin, "Biz camiye gidiyorduk. Kasa paralel olarak açıkmış. Görmedik hala açık duruyor” ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün arama çalışmalarına başlandı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş
Foto Galeri II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu kulisi Barış Yarkadaş paylaştı: Böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum
Ekrem İmamoğlu kulisi Barış Yarkadaş paylaştı: Böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum
Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı
Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı
Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları
Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi