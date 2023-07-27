Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.​​​​​​​