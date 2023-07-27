Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Arnavutlu ekibi Tirana'yı ağırlıyor.Abone ol
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ 0-0 TİRANA (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
TİRANA: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.
STAT: Beşiktaş
HAKEM: Daniel Schlager
SAAT: 21:00
YAYIN: S Sport Plus