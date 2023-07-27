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Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)

Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Arnavutlu ekibi Tirana'yı ağırlıyor.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ 0-0 TİRANA (CANLI SKOR)

İLK 11'LER: 

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

TİRANA: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

STAT: Beşiktaş
HAKEM: Daniel Schlager
SAAT: 21:00
YAYIN: S Sport Plus

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