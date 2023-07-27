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Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde turist kafilesini taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Sabah saatlerinde Bozüyük'ün Akpınar Mahallesi mevkiinde Oğuz İ. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Oğuz İ. ve 6 Ukraynalı turist yaralandı.

Sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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