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Adana'da otomobil yol temizleme aracına çarptı! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı!

Adana'da otomobil yol temizleme aracına çarptı! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı!

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.

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Haşim Topak'ın kullandığı 01 AIC 970 plakalı otomobil, Kozan Caddesi'nde temizlik çalışması yapan A.O.Y. idaresindeki 06 JOK 72 plakalı Karayollarına ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobildeki Emine Topak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada sürücü ile araçtaki Suna ve Nazlı Dudu Topak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayatını kaybeden kadının çocukları olduğu öğrenildi.

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