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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10'a yakın milletvekilinin, yarın Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda başlatılan direnişe destek vermeye gideceği belirtildi.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında YK Enerji A.Ş. tarafından, linyit sahasını genişletmek için kesilmek istenen 750 dönümlük asırlık çam ormanında başlayan ağaç kesimlerine engel olmak isteyen bölge halkı direniş başlatmıştı. Günlerdir kesime engel olmak isteyen köylüler ve yaşam savunucuları jandarmanın müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 10'a yakın milletvekili direnişe destek vermek için yarın Akbelen'e gidecek.

"Kimse kendini yalnız hissetmesin" 

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.

"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu, kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

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