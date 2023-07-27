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Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

KAYSERİde yengesini baltayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık A.R.T, maktul E.T'nin müşteki yakınları ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık A.R.T, olay günü ağır hasta olan ağabeyi A.T'nin (87) başında Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada yengesinin hakaret etmeye başladığını öne sürdü.

Çıkan tartışmada yengesi eline bıçak alınca kendisini koruma amaçlı aldığı baltanın kazara yengesinin başına geldiğini iddia eden A.R.T, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.R.T'ye "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından "tahrik" indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla düşürerek, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) 14 Kasım 2022'de haber alamayan yakınları polise haber vermiş, eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.

E.T'nin balta ile darbedilerek öldürüldüğünü, olayı gören A.T'nin de rahatsızlanıp hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.R.T'yi cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı.

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