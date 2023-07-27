BIST 6.826
DOLAR 26,94
EURO 29,87
ALTIN 1.709,71
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'daki ulaşım zammında flaş gelişme! Yüzde 57'lik zam teklifi kabul edildi mi?

İstanbul'daki ulaşım zammında flaş gelişme! Yüzde 57'lik zam teklifi kabul edildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Abone ol

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.

Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılması için ek gündem maddesi teklifinde bulundu. Gökce, gündemde bu konuda madde olduğu gerekçesiyle ek gündem maddesinin görüşülmeyeceğini söyledi.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM) toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi de konuşuldu.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, toplu ulaşıma zam konusunda üç parametreden bahsedildiğini belirterek bunların asgari ücret, akaryakıt fiyatları ve enflasyon oranı olduğunu söyledi.

Toplu ulaşımla ilgili genel bilgiler veren Cihan, İBB olarak toplu ulaşıma yüzde 57,07'lik ücret artışı tekliflerinin olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücretinin 9,90'dan 15,5 liraya, öğrenci elektronik bilet ücretinin 4,83'ten 7,60 liraya, öğretmen elektronik bilet ücretinin 7,09'dan 11,13 liraya, tam abonman ücretinin 777'den 1220 liraya, öğrenci abonman ücretinin 140'tan 220 liraya yükseltilmesi istendi.

 Takside kısa mesafe indi bindi ücretine yüzde 75 zam talebi

Taksilerde ise taksimetre açılış ücretinin 12,65'ten 19,87 liraya, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 8,51'den 13,37 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücretinin saatlik 100,80'den 158,33 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücretinin ise yüzde 70 zamla 40'tan 70 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Okul servisi ücretlerine de yüzde 57,07 zam yapılması, bu kapsamda 1 kilometreye kadar mesafe ücretinin 792'den 1244 liraya yükseltilmesi istendi.

Personel servisinde ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücretin 422'den 663 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

Minibüste en kısa 2 kilometreye kadarki mesafenin indi bindide 7'den 10,99 liraya yükseltilmesi istendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel, toplu ulaşıma zam konusunda, asgari ücret, akaryakıt fiyatları ve enflasyon oranı formülü üzerinden bakıldığında bu ay itibarıyla yüzde 32 zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle zammın yüzde 40 olabileceğini, bundan dolayı böyle bir teklifte bulunduklarını kaydeden Yücel asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı bir dönemde toplu ulaşım ücretinin yüzde 57,07 artırılmasının doğru olmadığını söyledi.

Tekrar söz alan Buğra Gökce, İBB'nin teklifinin alt komisyona sevk edilip tekrar değerlendirilmesini talep ederek olağanüstü UKOME toplantısında bu konuda karar verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İBB'nin yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?
Foto Galeri ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor!
Çin şirketleri, Kırgızistan'da baraj ve hidroelektrik santralleri inşa edecek!
Çin şirketleri, Kırgızistan'da baraj ve hidroelektrik santralleri inşa edecek!
Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu
Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu
Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!
Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!
Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı