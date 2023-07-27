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Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu

Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, uzun yıllar takımın kaptanlığını yapan Jordan Henderson’un, Al Ettifaq’a transfer olduğunu açıkladı.

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İngiliz futbolcu Jordan Henderson, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecek. 33 yaşındaki oyuncunun transferi sonrası Liverpool, veda paylaşımı yaparken, teşekkürlerini iletti.

12 sezon formasını giydiği Kırmızılarla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol, 61 asiste imza atarken 8 kupa kazandı.

2019-2020 sezonunda Premier Lig'de şampiyon olarak 30 yıllık hasreti sonlandıran Liverpool'un kadrosunda yer alan İngiliz oyuncu, takımıyla 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, teknik direktörlük görevine geçtiğimiz ay Steven Gerrard’ı getirmişti.

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