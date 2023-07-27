Uzmanından YKS tercih sürecine ilişkin uyarılar!

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Zan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite tercihi yapacak adaylara bazı uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Nuray Zan, yaptığı yazılı açıklamada, adayların 2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice incelemesi gerektiğini belirtti.

Tercih tarihi süresince mümkünse üniversitelerin de ziyaret edilebileceğini ifade eden Zan, "Tercih yaparken izlemeniz gereken çok önemli adımları size iletmek isterim. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu mutlaka okunmalı ve bu kılavuza göre hiçbir ön şart gözetilmeksizin istek sırasına göre tercih edeceğiniz tüm program ve bölümler belirlenmelidir. Belirlenen program ve bölümlerin yanlarına tüm özellikleri (burs, ücret, özel koşullar vb.) ve tercih edilen bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıraları yazılmalıdır. Tercihler kesinlikle başarı sırasına göre yapılmalıdır." uyarılarında bulundu.

Üniversiteleri devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC'de bulunan üniversiteler, yabancı üniversiteler diye dörde ayırmanın mümkün olabileceğini, buna göre tercih listesi oluşturulabileceğini aktaran Zan şunları kaydetti:

"Bu ön belirlemelerden sonra kazandığınızda gidip öğrenim görmeyeceklerinizi, barınma sorunu oluşturabilecek, sadece puana göre yazılan fakülteleri, ileride daha büyük sorunla karşılaşmamak için listenize almayın. Fakülteyi kazandığınızda kayıt yaptırılsın veya yaptırılmasın başarı katsayınızın bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Farklı puan türlerinden tercih yapacak adaylar tercih listelerini, her alandan en çok istedikleri bölümlere göre oluşturmalı. Tercih listenizde yer verdiğiniz bölüm ve programların devlet, vakıf, KKTC veya yurt dışı da olsa maddi şartlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca devlet üniversitelerinde de yurt dışı üniversiteleriyle ortak yürütülen bölüm/programların ücretli olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu bölümlerin belirli dönemleri Türkiye'de, belirli dönemleri de yurt dışında okutulur. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında okunan yıllar için belirli bir ücret ödenmektedir. Tercih listenizde sıralama yaparken öncelik vereceğiniz kriterler arasında, üniversitenin sunduğu kampüs olanakları, ulaşım imkanları, yurt, barınma ve yemek durumuna, yabancı dil eğitiminden eğitim programına, üniversitenin bulunduğu şehir, burs durumu, ek ücret uygulamasından hazırlık sınıfı şartına göre pek çok ölçüt yer alabilir. Aile istiyor diye kesinlikle sevmediğiniz bölümü, alanı seçmeyin. Unutmayın, seçeceğiniz mesleği siz yapacaksınız aileniz değil. Sevmediğiniz istemediğiniz bir bölümü puanınız tutuyor diye listenize almayın. Arkadaşlarınızın tercihleri sizleri etkilemesin bu bireysel bir çalışmadır."​​​​​​​