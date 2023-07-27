Galatasaray'da Okan Buruk, Morutan için kararını verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki durumu merak edilen isimlerden Olimpiu Morutan konusunda kararını verdi.

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Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti.

Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Normal şartlar altında takımdan gönderileceği konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun, kulüpte kalacağı belirtildi. Morutan'ın bu sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rotasyonunun önemli parçalarından biri olması bekleniyor.