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Macron'dan Çin'e 'yeni emperyalist' göndermesi

Macron'dan Çin'e 'yeni emperyalist' göndermesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ada ülkesi Vanuatu Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarette, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetlerine atıf yaparak "yeni emperyalizme" karşı bölge ülkeleriyle işbirliği mesajı verdi.

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Hint-Pasifik'teki resmi temaslarına devam eden Macron, Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki 80 adayı kapsayan 300 bin nüfuslu Vanuatu'ya ilk resmi ziyaretini yaptı.

Fransız basınına göre Macron, burada yaptığı konuşmada, Çin'in bölgede giderek artan ekonomik faaliyetlerine ve etkisine atıfta bulunarak "dış müdahalenin çeşitlendiğini" ve "yeni bir emperyalizmin" ortaya çıktığını, bu "güç algısının" bölge ülkelerinin egemenlikleri açısından "tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik stratejisinde "önceliğinin" işbirliği içindeki ülkelerin "bağımsızlığını ve egemenliğini korumak" olduğunu vurguladı.

Bölgeyi sıklıkla etkileyen doğal afetlere karşı mücadeleye de destek sağlayacağını belirten Macron, Fransa'nın ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

- İklim değişikliğine karşı mücadelede ilk adımlar atıldı

Fransa ve Vanuatu'nun iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlar atabileceğine işaret eden Macron, savunmasız toplumlara ve ülkelere katkı için kullanılan kaynakların artırılması çağrısı yaptı.

Macron ayrıca yeşil enerjiye geçişe, okyanustaki biyoçeşitliliğin korunmasına ve fosil yakıtların kullanılmamasına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

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