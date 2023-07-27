Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan TV sunucularından fersah fersah önde! Tam not aldı

Merkez Bankası'ndan şoke eden tahmin. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,3'den yüzde 58'e yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları ekonomistlerden geçer puan aldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak hariç... Öte yandan Hafize Gaye Erkan'a Uğur Gürses'ten öyle bir övgü geldi ki, televizyon sunucuları gıcık olacak...

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon beklenti raporunu açıkladı. Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı 2. Enflasyon Raporu'nda 22.3 olan yıl sonu enflasyon tahminini 3. Enflasyon Raporu'nda yüzde 58'e çıkarıldı. MB'nin enflasyon beklentisi 2024 yılı için yüzde 33 ve 2025 yılı için ise yüzde 15 oldu.

Eski Merkez Bankacılar raporu beğendi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları eski Merkez Bankası yöneticileri ve ekonomistler tarafından geçer not aldı. Kemal kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Merkez Bankası Başkanı yapacağı iddia edilen Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Uğur Gürses Erkan'ın açıklamalarını 'şeffaf' ve 'gerçekçi' buldu.

Önceki döneme göre güçlü ve daha gerçekçi

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "TCMB basın toplantısına dair ilk izlenimim: Yapılan analizler önceki döneme göre daha gerçekçi ve konuşmanın teknik içeriği belirgin bir şekilde güçlenmiş." dedi. Merkez Bankası'nın döviz kurundan enflasyona geçiş tahminlerini paylaşmasına dikkat çeken Kara, "Yıllık yüzde 25 oranını düşük bulsam da geçiş katsayısının 2018 yılından sonra belirgin arttığı tespiti önemli" tespiti yaptı.

Yeni tahmin gerçekçi ve inandırıcı bir adım

Enflasyon Raporu toplantısında TCMB'nin yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22'den yüzde 58'e çıkarılması gerçekçi ve inandırıcı bir adım. Kredibilite açısından pozitif" diyen ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp Erkan'ın açıklamasının artı ve eksilerini şöyle çıkardı:

Artılar: Olması gerekenin daha fazla sıkılaşma olduğu konusunda şeffaftı. Enflasyon tahmini gerçekçi idi. Bunlar kredibiliteyi artırır.

Eksiler: Faiz artışlarının yetersiz olmasının üstünü kapamak için kaçamak açıklamalara gidilmesi kredibiliteyi azaltır.

Ekonomi sunucuların fersah fersah önde

Merkez Bankası eski uzmanlarından Uğur Gürses, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumu için ekonomi kanallarının sunucularını kızdıracak şeyler paylaştı. Erkan için "1. Enflasyon görünümü konuşması teknik olarak iyi. Sunumu ise kendine ekonomi kanalı diyen TV'lerdeki sunuculardan fersah fersah önde" diyen Gürses şöyle devam

Enflasyon tahminleri gerçekçi...

2. Enflasyon tahminleri bugünkü görünümde gerçekçi. Aynı zamanda da enflasyonu bir buçuk yıllık sürede yüzde 20'nin altına düşürme niyeti olmadığını söylüyor.

3. Hem duruşu, sorulara verdiği yanıtlar; bugüne kadarki saçmalığın farkındayız, ancak bu 'çemberin' içinde faiz silahını gerektiği gibi kullanamayız' tablosu sunuyor.

4. Mevduat faizinin yüzde 45'lere çıkmış olmasını sorun, düşüşünü de politika faizine yakınsamasını başarı görmesi de sorunlu

5. Şu tablo çok açık, TL'de duranlar yükselecek enflasyona karşı korumasız kalacaklar. Teknik bakımdan geleceğe dönük olarak ikna edici bir toplantı olmadı.