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İzmir'de kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı

İzmir'de kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı

İZMİR'de, kick boksla uğraştığı öğrenilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü, esnafa yumruklu saldırıda bulundu. Yumruk yiyen esnaf ayağa kalkmakta güçlük çekerken o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Ahbulut Caddesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Zabıta ekipleri, gündüz saatlerinde denetlediği kafeteryaya yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarıda bulundu.

Sandalyeleri yoldan çeken esnaf daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü B.D. ile karşılaştı.

İşletme sahibi S.G., zabıta müdürü B.D.'ye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren esnafın üzerine yürüyen zabıta müdürü B.D., aniden esnafın yüzüne yumruk attı.

O anlar kamerada

Meydana gelen olay ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde B.D.'nin işletme sahibinin üzerine yürümesi ve yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı. Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan esnafın ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği anlar yer aldı. Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü B.D.'nin uzun yıllardır kick boks sporuyla uğraştığı öğrenildi.

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