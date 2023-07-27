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Vergi affı ödemeleri için son gün 31 Temmuz!

Vergi affı ödemeleri için son gün 31 Temmuz!

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya taksit ödeme işlemlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

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‘7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya taksit ödeme işlemleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksitle yapacakları ödemelerin son ödeme tarihinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmaması için, pek çok belediye hafta sonu da mesai yapacak.

Yetkililer ilan edilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

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