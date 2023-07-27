Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altın için olay tahmin 27 Temmuz 2023 çeyrek altın kaç TL?

Altın dolardan destek almaya devam ediyor. 27 Temmuz 2023 yükseliş devam ediyor. Gram altın 1715 lira seviyesinde...Çeyrek altın 2 bin 800 lirayı aştı. Altın alım fırsatı verir mi merak edilirken uzman ismin tahmini dikkat çekti.

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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.708 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.370 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, 1.980 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

3. Enflasyon Raporu bekleniyor

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Gram altın için bomba tahmin

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de eline TL geçmiş olanlara 'altın' uyarısı yaptı.

Memiş "Seneye 2.000-2.500 aralığındaki rakamlar üzebilir. Yılın ilk yarısında $ destek alan altın, yılın ikinci yarında ons dan destek almasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.