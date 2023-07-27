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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi vefat etti

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi vefat etti

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Nahyan'ın vefatı nedeniyle ülkede 3 gün resmi yas ilan edildi

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BAE resmi ajansında yer alan habere göre, birkaç gün önce sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Said bin Zayid'in vefat haberi Başkanlık Divanı tarafından duyuruldu.

Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

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