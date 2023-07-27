Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! İşte Icardi'nin istanbul'a geliş tarihi...

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi ve Wanda Nara, yarın saat 20.50’de İstanbul’da olacak.

Abone ol

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara, yarın saat 20.50’den sonra İstanbul’da olacak. Uçuş için resmi talep yapıldı.

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.