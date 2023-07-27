BIST 6.798
DOLAR 26,95
EURO 30,02
ALTIN 1.716,59
HABER /  SPOR

Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! İşte Icardi'nin istanbul'a geliş tarihi...

Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! İşte Icardi'nin istanbul'a geliş tarihi...

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi ve Wanda Nara, yarın saat 20.50’de İstanbul’da olacak.

Abone ol

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara, yarın saat 20.50’den sonra İstanbul’da olacak. Uçuş için resmi talep yapıldı.

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da hava tepetaklak! Ankara'da ise sıcaklık rekoru bekleniyor! İşte günün Meteoroloji raporu
Foto Galeri İstanbul'da hava tepetaklak! Ankara'da ise sıcaklık rekoru bekleniyor! İşte günün Meteoroloji raporu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emlakçı kadın iş yerinde vuruldu, kanlar içinde kaldı: Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm
Emlakçı kadın iş yerinde vuruldu, kanlar içinde kaldı: Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm
Ekrem İmamoğlu topun ağzında CHP'den ihraç edilebilir! CHP'nin başında diktatör var
Ekrem İmamoğlu topun ağzında CHP'den ihraç edilebilir! CHP'nin başında diktatör var
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü
Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü
Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı
Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı
+1 Eğitim Modeli ile mezun olmadan iş deneyimi ve istihdam fırsatı!
+1 Eğitim Modeli ile mezun olmadan iş deneyimi ve istihdam fırsatı!
Klima kullanımı nedeniyle oluşabilecek sırt ve eklem ağrılarına dikkat!
Klima kullanımı nedeniyle oluşabilecek sırt ve eklem ağrılarına dikkat!
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar: Beni atmak hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar: Beni atmak hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başlıyor!
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başlıyor!
Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!
Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!
Denizli'de balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Denizli'de balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
TRT sanatçıları Vanlılarla buluşuyor!
TRT sanatçıları Vanlılarla buluşuyor!