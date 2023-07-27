İstanbul'da hava tepetaklak! Ankara'da ise sıcaklık rekoru bekleniyor! İşte günün Meteoroloji raporu
Günlerdir Batı bölgelerde etkili olan kavurucu sıcaklar gece yarısından sonra yerini serin ve rüzgarlı havaya bıraktı. İstanbul'da dün 43 dereceyi gören sıcaklık sonrası geceyi şimşekler aydınlattı. İstanbul'da sıcaklıklarda ciddi düşüş var. Meteoroloji verilerine göre, Ankara'da ise sıcaklık rekorları bekleniyor. İşte güncel Meteoroloji raporu ve İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.
Geceyi şimşekler aydınlattı
İstanbul'da rekor sıcaklık sonrası bu sabah gök gürültülü, şimşekli yağmur etkili oldu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya’nın kuzey, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.