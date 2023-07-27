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Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!

Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!

TUNCELİ’de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde kamp yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen ayıyı bekliyor.

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Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Birçok yaban hayvanının barındıran ilde, yaban hayvanları da farklı hallerde vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki piknik alanına gelmeyi alışkanlık haline getiren bozayı, kamp kuran ve piknik yapan vatandaşlar tarafından besleniyor.

Vadideki alanda kamp yapan Doğa aktivisti Eren Türker, yanına kadar gelen ayıya tavada yemek verdi. Kendisine uzatılan reddetmeyen ayının o anları Türker tarafından kayıt altına alındı.

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