TRT sanatçıları Vanlılarla buluşuyor!

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin ortak çalışması ile ‘TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ çerçevesinde Vanlılarla buluşacak.

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Milli kültürümüzün sürdürülmesi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ düzenliyor. Her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konserlerin ikincisi ise Van’da yapılacak.

29 Temmuz Cumartesi günü 21.00 - 22.30 saatleri arasında düzenlenecek olan konser; TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme’den de canlı olarak yayınlanacak. Her hafta farklı bir şehirde düzenlenen konser programlarında; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne alıyor.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan konsere herkesin davetli olduğu bildirildi.