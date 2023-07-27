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Michy Batshuayi maç sonu sinir küpüne döndü İsmail Yüksek sahada tutamadı

Michy Batshuayi maç sonu sinir küpüne döndü İsmail Yüksek sahada tutamadı

Michy Batshuayi, Zimbru maçı sonunda İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılarak turun kapısını araladı.

Batshuayi öfkelendi

Michy Batshuayi, maç sonunda İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti. Maçın son anlarında oyuna girdiği için mutsuz olan Belçikalı oyuncunun bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Suudi Arabistan'dan Batshuayi'yi isteyen takımlar olması nedeniyle yıldız oyuncunun transfer olabileceği aktarıldı.

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