Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi geldi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'nin Wilfred Zaha transferi hakkındaki söylemlerinin ardından bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'ye Wilfred cevabı geldi.

Selahattin Baki, Zimbru maçının ardından, "Zaha konusu var. Galatasaray'ın copy paste medya mensuplarını tebrik ediyorum. Algı nasıl yaratılır dersini veriyorlar. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir transferi sanki yüzyılın çalımını atmışlar gibi akılları sıra küçük göstermeye çalışıyorlar." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü, Baki'nin bu açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesabından, "Wilfried Zaha t-shirtlerini http://GSStore.org’dan satın alabilirsiniz." şeklinde bir paylaşım yaptı.