BIST 6.744
DOLAR 26,92
EURO 29,81
ALTIN 1.705,40
HABER /  DÜNYA

Kristersson: Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor

Kristersson: Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in uluslararası konumunu kötüleştirmek için ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakıldığını savunarak, "Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları değerlendirdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri "devlet eliyle yapılmış gibi gösteren yanlış bilgilerin yayıldığını" kaydeden Kristersson, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili sorumlu makamlarla diyalog içinde gelişmeleri yakından takip diyoruz. İsveç'e zarar vermek amacıyla devletler tarafından desteklenen çeşitli dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz" ifadesinde kullanıldı.

Kristersson, İsveç'in uluslararası konumunu kötüleştirmek için ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakıldığını savunarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor. Kutsal metinlerin son zamanlarda yakılması, güvenlik politikamızı zorlaştıran etkenlerle çakışıyor. Bu olaylar doğrudan ülkemize zarar vermeye yönelik çağrılarla birlikte ülkemiz yanlış tanıtılıyor. Dezenformasyon kampanyaları, İsveç vatandaşlarının ve yurtdışındaki şirketlerin durumunu daha da kötüleştiriyor ve ülke içindeki güvenliği zayıflatıyor ve böylece terör saldırısı riski artıyor."

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) tarafından bugün yapılan açıklamada da, son Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının ve Müslüman dünyasındaki protestoların, İskandinav ulusunun imajını olumsuz etkilediği ve ülkede "terör saldırısı alarm seviyesinin" yükseltildiği belirtildi.

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
FED faiz kararını açıkladı! Son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı
FED faiz kararını açıkladı! Son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayız
Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den mesaj
Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den mesaj
Singapur'da 20 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edilecek
Singapur'da 20 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edilecek
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Erdoğan taktı
Fenerbahçe-Zimbru maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Zimbru maçı (CANLI YAYIN)
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı
Borsa'dan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsa'dan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
Rus uçağına Türk sistemi! Azerbaycan'ın Su-25 uçakları modernize edilecek
Rus uçağına Türk sistemi! Azerbaycan'ın Su-25 uçakları modernize edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü