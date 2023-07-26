Fenerbahçe-Zimbru maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Zimbru’yu konuk ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'i belli oldu.

Abone ol

Geçen sezonu 2. sırada bitirerek Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme ilk maçında bugün Zimbru'yu konuk ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Fenerbahçe 0-0 Zimbru (CANLI SKOR)

Hedef şampiyonluk

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

10 isim kadroya alınmadı

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosuna ise 10 isim dahil edilmedi.

Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare yer almadı.

11'ler belli oldu

Maça saatler kala ise Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Tadic, Edin Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev