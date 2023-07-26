Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, Sportif Direktörlük görevini sürdüren Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.