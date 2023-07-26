BIST 6.744
DOLAR 26,93
EURO 29,84
ALTIN 1.709,33
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, Sportif Direktörlük görevini sürdüren Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de husumetlisine kurşun yağdırmıştı! Hastanede dehşet saçan saldırgan tutuklandı
Rize'de husumetlisine kurşun yağdırmıştı! Hastanede dehşet saçan saldırgan tutuklandı
Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...
Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...
BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri duyurdu: Türkiye'de 100 bin istihdam sağlayacak
BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri duyurdu: Türkiye'de 100 bin istihdam sağlayacak
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi!
Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hatay ve Adana'da 5 kişi yakalandı!
Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hatay ve Adana'da 5 kişi yakalandı!
İstanbul'da Halk Ekmek'e büyük zam! 3 liralık ekmek 5 lira oldu
İstanbul'da Halk Ekmek'e büyük zam! 3 liralık ekmek 5 lira oldu
ABD'de dev virüsler bulundu! Sıradışı özelliklere sahipler
ABD'de dev virüsler bulundu! Sıradışı özelliklere sahipler
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Su içmek için susamayı beklemeyin!
Su içmek için susamayı beklemeyin!
Yok artık! Ablasına misafir olan kadın 1 haftalık bebeği çaldı
Yok artık! Ablasına misafir olan kadın 1 haftalık bebeği çaldı
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı!
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı!
Meta'ya 20 milyon dolar yanıltıcı reklam cezası!
Meta'ya 20 milyon dolar yanıltıcı reklam cezası!