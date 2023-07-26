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Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı!

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı!

AMASYA’nın SULUOVA ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza; Amasya'nın Suluova İlçesi eski Havza yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhsin Yıldız yönetimindeki 55 H 0526 plakalı araç, Cüneyt Gözde idaresindeki 34 GUC 742 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerinde ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada yaralılardan Hatice Kara (75) hayatını kaybederken diğer yaralılar Hediye Kara, Saliha Kara, Muhsin Yıldız, Cüneyt Gözde ve Fatma Gözde bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suluova ve Havza Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Cüneyt Gözde idaresindeki aracın İstanbul'dan Bafra istikametine cenaze için gittikleri öğrenildi.

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