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Kuzey Kore ve Rusya'dan ikili ilişkileri güçlendirme mesajı!

Kuzey Kore ve Rusya'dan ikili ilişkileri güçlendirme mesajı!

Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Kuzey Kore'ye ulaşan Şoygu başkanlığındaki askeri heyet, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla 3 gün sürecek "tebrik ziyaretine" başladı.

Rus askeri heyetini Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı.

Taraflar ikili ilişkileri güçlendirmede kararlılıklarını yinelerken, söz konusu ziyaretle tarafların "stratejik ve geleneksel dostluk ilişkilerinin" yeni bir seviyeye taşınacağı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "önemli bir ortak" olarak kabul ettikleri Kuzey Kore ile ilişkilerin güçleneceğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde "dönüm noktası" olacağını kaydetmişti.

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