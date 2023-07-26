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İzmir'de iki farklı noktada orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

İzmir'de iki farklı noktada orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

 İZMİR'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

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Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

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