İzmir'de iki farklı noktada orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

İZMİR'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.