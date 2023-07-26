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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin ihraç kararı aldı. Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

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'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerin ardından istifasını istediği Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Özcan, Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" yürüyüşü gerçekleştirmişti.  

Tanju Özcan, CHP YDK'nin ihraç kararını yargıya taşıyacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

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