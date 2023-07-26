Okan Buruk'tan yıldız isme sürpriz transfer telefonu! Bizzat arayıp, ikna etmeye çalıştı: "Galatasaray'a gel"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sassuolo'nın milli futbolcusu Mert Müldür'ü arayrak sarı-kırmızılı formayı giymesi için ikna etmeye çalıştı.

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Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını korumak ve Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Okan Buruk transferde aktif rol almaya başladı. Zaha'yı ikna etmek için oyuncuyla görüşün ve bunda başarılı olan şampiyon teknik adam Mert Müldür'ü de bizzat aradı.

Düşünmek için süre istedi

Fenerbahçe'de daha fazla şans bulabileceğine inandığı için sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakan milli yıldızla bir konuşma yaptı. Boey'in iyi durumda olduğunu ancak yerli sınırı yüzünden kendisine en az 20-25 maçta şans vermeyi planladığını söyledi. Şampiyonlar Ligi seçeneğini de hatırlattı. Mert'in düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Kaan Ayhan da aradı

Okan Buruk dışında Mert'i Sassuolo'dan takım arkadaşı Kaan Ayhan da aradı. Mert'te ibrenin Galatasaray'a doğru döndüğü yorumları yapılmaya başladı.

Geçen sezon rakamları

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.

Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcu, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.