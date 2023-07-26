BIST 6.612
DOLAR 26,96
EURO 29,88
ALTIN 1.707,52
HABER /  DÜNYA

Gana, idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi oldu!

Gana, idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi oldu!

Gana parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını onayladı. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor.

Abone ol

Gana parlamentosu dün gerçekleştirilen oturumda idam cezasının kaldırılmasını oyladı. İdam cezasının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından Gana, idam cezasını kaldıran son Afrika ülkesi oldu.

Kararla birlikte idam cezası yerine ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor. Ganalı parlamenter Francis-Xavier Sosu, atılan adımın Gana’daki insan hakları konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa incelemesinden kamuoyu araştırmasına kadar tüm araştırmaları yaptık. Ganalıların büyük bir kısmı idam cezasının kaldırılmasını istiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 176 kişi hakkında idam kararı verilen ülkede 1993 yılından bu yana idam uygulanmıyor. Gana idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi, dünya genelinde de bu kararı alan 124'üncü ülke oldu. Son 2 yılda Ekvator Ginesi, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya idam cezasını kaldıran ülkeler arasında yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!
Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti!
Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti!
Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası
Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası
Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!
Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı
Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı
Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türk motoruyla uçması planlanıyor Temel Kotil tarih verdi
Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türk motoruyla uçması planlanıyor Temel Kotil tarih verdi
Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor
Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor