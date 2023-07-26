BIST 6.617
DOLAR 26,95
EURO 29,87
ALTIN 1.707,53
HABER /  GÜNCEL

Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor

Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'cahil' demesini eleştirmek isteyen Ortaylı'nın yakın arkadaşı Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal bir benzetme geldi. İlber ortalı'yı övmek övmek isteyen Celal Şengör, "İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor" dedi.

Abone ol

İslam diniyle ilgili çıkışları kadar darbe yanlısı tavırlarıyla da bilinen jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demesine ilişkin, "Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor" dedi. 

Hz. Muhammed’e dinsiz demeye benziyor.

Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'ya yazdığı mektupta, Şengör'ün sözlerine öfkelendiğini belirterek, şunları kaydetti: 

- Sevgili Fatih, Melih Gökçek Bey epey haddini aşmış gene. Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor.

İlber derken aslında Atatürk diyor...

- Bu zatın hiç mi iz’anı yok da şu anda ülkemizin bana sorarsan en mühim entelektüeli ve en iyi tarihçisi olan İlber’e dil uzatmaya kalkıyor. Biraz Avrupa’da (Rusya dahil), İran’da, Azerbaycan’da, Orta Asya’da İlber hakkında yazılan ve söylenenlere kulak kabartsın.

- Zaten İlber derken hedef Atatürk’tür! Kıvırtan ve yalan söyleyen, cahil birisini arıyorsa aynaya bakması yeterlidir.

İlgili Haberler
Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Aman dikkat! Sıcak havalar ruh sağlığını etkiliyor!
Aman dikkat! Sıcak havalar ruh sağlığını etkiliyor!
Adıyayamanlılar 'yerinden dönüşüm' projesini beğendi Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı
Adıyayamanlılar 'yerinden dönüşüm' projesini beğendi Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı
Akaryakıt zamları vurdu! Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor
Akaryakıt zamları vurdu! Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor
Bursa'nın Keles kirazı da artık tescilli!
Bursa'nın Keles kirazı da artık tescilli!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yaşar Yağmur hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yaşar Yağmur hayatını kaybetti
ŞOK Marketler yeni sadakat programı Win'i hayata geçirdi
ŞOK Marketler yeni sadakat programı Win'i hayata geçirdi
Türkiye, Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek
Türkiye, Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek
Doktorlar midesinden çıkardı! 11'ini birden yutmuş
Doktorlar midesinden çıkardı! 11'ini birden yutmuş
Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı!
Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı!
Kimsenin kullanmadığı tohumları kullandı, aldığı sonuç hayrete düşürdü
Kimsenin kullanmadığı tohumları kullandı, aldığı sonuç hayrete düşürdü
Aksaray'da TIR park halindeki araçlara çarptı: 4 kişi yaralandı
Aksaray'da TIR park halindeki araçlara çarptı: 4 kişi yaralandı
Kilis'te otopark tartışması! Polis memuru dehşet saçtı
Kilis'te otopark tartışması! Polis memuru dehşet saçtı