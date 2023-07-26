Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'cahil' demesini eleştirmek isteyen Ortaylı'nın yakın arkadaşı Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal bir benzetme geldi. İlber ortalı'yı övmek övmek isteyen Celal Şengör, "İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor" dedi.

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İslam diniyle ilgili çıkışları kadar darbe yanlısı tavırlarıyla da bilinen jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demesine ilişkin, "Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor" dedi.

Hz. Muhammed’e dinsiz demeye benziyor.

Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'ya yazdığı mektupta, Şengör'ün sözlerine öfkelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

- Sevgili Fatih, Melih Gökçek Bey epey haddini aşmış gene. Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor.

İlber derken aslında Atatürk diyor...

- Bu zatın hiç mi iz’anı yok da şu anda ülkemizin bana sorarsan en mühim entelektüeli ve en iyi tarihçisi olan İlber’e dil uzatmaya kalkıyor. Biraz Avrupa’da (Rusya dahil), İran’da, Azerbaycan’da, Orta Asya’da İlber hakkında yazılan ve söylenenlere kulak kabartsın.

- Zaten İlber derken hedef Atatürk’tür! Kıvırtan ve yalan söyleyen, cahil birisini arıyorsa aynaya bakması yeterlidir.