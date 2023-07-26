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Türkiye, Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek

Türkiye, Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek

Türkiye, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni", 16.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

İki ülkenin devlet başkanları tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başkanlığın şahitliğinde gerçekleşen anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir." dedi.

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