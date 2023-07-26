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Kilis'te otopark tartışması! Polis memuru dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kilis'te otopark tartışması! Polis memuru dehşet saçtı

KİLİS'te bir sitede otopark nedeniyle iki komşu arasında çıkan tartışma korkunç bitti. Polis memuru olay sonrası gözaltına alındı.

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Olay saat 07.50 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kilis’te dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı. Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye ateş etti.

Ağır yaralanan dolmuş şoförü H.Ö. hastaneye kaldırdı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru M.Y. gözaltına alındı.

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