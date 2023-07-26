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ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolar askeri yardım yapacak!

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolar askeri yardım yapacak!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya hava savunma sistemleri mühimmatı ve ağır silahlar içeren 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketi açıkladı.

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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapılacağı ve paket kapsamında Ukrayna'ya ilk kez "Hornet" insansız hava araçlarının gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, ilave askeri yardımların ayrıca hava savunma mühimmatları, toplar ve cephaneler, zırhlı araçlar ve zırh delici silahları içerdiği kaydedildi.

ABD’nin, Ukrayna'ya savaşta acil ihtiyaçları ve daha uzun vadeli güvenlik yardımlarını temin etmek için müttefik ve ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, paketin Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan "kritik öneme sahip askeri yardımı" içerdiğini ifade etti.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı.

Pentagon, en son 19 Temmuz'da Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.

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