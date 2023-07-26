Memur-Sen isyan etti! En düşük maaş 30 bin TL olmalı, ne yiyip ne içecekler?

En düyük memur maaşı 22 bin liraya yükseltildi ancak artan hayat pahalılığı ve zamlarla maaşlar bir ayda eriyip gitti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir" dedi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir" dedi. Ali Yalçın, Habertürk yayınında 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ve gündeme dair konuştu. Yalçın, memurlar için bayram ikramiyesi talep ettiklerini belirtti. Yüksek kiralar nedeniyle memurların tayin istediklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Yalçın şunları söyledi:

Memur tayiplerini iptal ettiriyor

- Önceden bir an önce tayin hakkı verilsin diye bakanlıklarla yaptığımız taleplerde bu konuya odaklanırdık. İnsanlar özellikle doğudan batıya, küçük illerden büyük illere geçiş istiyorlardı. Bu tersine döndü. Tayin iptal taleplerinin tümü karşılansın diye talepler başladı.

- Kişini tayini çıkmış, hevesle büyük şehire geliyor. İstanbul'da ev kiralama değil yanına yanaşmıyor. Dilekçe verip tayinin iptal edilmesini istiyor. Bu talepler bazı yerlerde kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli oranda kabul edildi.

- Büyükşehir tazminatı diye uzun süredir kurduğumuz cümle vardı. Sahil şeridinde, turizm beldelerinde oradaki ev ve kira fiyatları ciddi yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla orada da benzer talepleri var. İstanbul'dan şu an tayin isteyenler az değil. Ankara ve diğer büyükşehirlerde de öyle. Kira büyük sorun. Bu yüzden memurun kira konusunda omuzlanmasını istiyoruz.

9 bin 800 lira maaşla nasıl ayakta kalsın

Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

- Bugün emeklilerde en düşük maaş 9 bin 800. Bu rakamla nasıl ayakta kalacaksınız? Emeklilerde memurlar özellikle emekli olduklarında maaşları düşüyor. Emeklilerle ilgili bir an önce iyileştirmeye ihtiyaç var.

- Çalışırken eş, çocuk yardımı alırken emekli olunca onu alamıyor. Çalışırken aldığınız maaşın mutlaka yüzde 75-80'nini alabilmeniz lazım ki, iyi kötü ayakta kalabilesiniz. Bazı ödemeler emekliliğe yansımayacak şekilde verildi. Emekliler bundan dolayı zorlanıyor.

- İşçilerde sendikalaşma oranı yüzde 17. Memurlarda yüzde 74.54. Örgütlenmezseniz herhangi bir şeyi alma şansınız yok. Türkiye'de memurlar örgütlenmeyi seçerek sesini duyurmanın yolunu keşfetmiştir. Diğer türlü kendi kendimize sızlanmanın, oraya buraya yazmanın bir faydası yok.

"Aile ve çocuk yardımı devam etmeli"

Memurlara aile ve çocuk yardımının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Emekliler boyutuyla verilen rakamın olduğu gibi yansıtılması gerekiyor. Aile ve çocuk yardımı emekli olunca kesiliyor. Onun için emeklilerde aile ve çocuk yardımın devam etmesini bu kez yine masaya getireceğiz. Bu tabloda emeklinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söylüyoruz. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de bunu ifade etti. Bunun gecikmeden bir an önce olması hakkaniyet gereğidir. Emeklilere verilen seyyanen iyileştirmenin yansıtılması gerekir. İleride emekli olacakların zarar görmemesi açısından aldığımız tüm ücretlerin emekli keseneğine yansıması lazımdır. Böylece emekli maaşları yüksek olabilecektir." şeklinde konuştu.

"Memurların 1650 lira alacağı var"

Memurların 1650 lira alacağı olduğunu söyleyen Ali Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının 22 bin TL olacak vaadini ifade ettik. '22 bine çıkardık' dendi. En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. 1650 TL memurlar olarak alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli. En düşük maaşın 22 bin TL'ye denkleştirmesi konusuyla başlayacağız.

Bunu yüzdelik olarak mı, seyyanen mi önce bunu konuşmamız lazım diyeceğiz. Biz şu anki enflasyonist ortamda 1. yıl üçer aylık olsun, memurun kaybı olmasın. Yani dolaylı olarak eşel mobil sistemi bu. Bu açıdan ilk defa 3'er aylık için 1. yılı istiyoruz. 2. yılını ise 6 aylık istiyoruz. İlave olarak 10'ar puan refah payı istedik. Toplamda yüzde 70'lik birinci yıla. Enflasyon yüksek çıktığında, aldığınız rakamlı geçtiğinde alım gücü düşüyor. 2024'te 3'er aylık donemler itibariyle yüzde 70, 6'şar aylık dönemler itibariyle yüzde 40." dedi.