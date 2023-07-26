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Gizlice elde edilen mesajlar boşanmada delil olabilir mi? Yargıtay'dan emsal karar!

Gizlice elde edilen mesajlar boşanmada delil olabilir mi? Yargıtay'dan emsal karar!

ANKARA'da Buket A. ile Ercan A. arasında görülen boşanma davasında kadın, kocasının başka kadınla yaptığı mesajlaşmaları ele geçirip delil olarak mahkemeye sundu ancak kadının kazandığı dava Yargıtay tarafından bozuldu.

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Ankara'da yaşayan Buket A. ile Ercan A. aralarındaki sadakatsiz davranışlar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesine karşılıklı boşanma davası açtı.

Sabah'ın haberine göre, Buket A. boşanma davası sürecinde kocasının başka bir kadınla buluşma içeren mesajlarının yer aldığı fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. Buket A. dilekçesinde "erkeğin başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını mahkemeye sunuyoruz" dedi.

Yapılan duruşmada Ercan A. yazışmalarının hukuka aykırı olarak ele geçirildiği söyledi. Buket A. ise mesajları hukuksuz ele geçirme konusunda herhangi bir savunma yapmadı.

Yargılama dosyasına giren mesajlar sonrasında kocanın evliliğine sadakatsiz davrandığını belirten mahkeme Ercan A.'yı kusurlu buldu. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme daha fazla kusuru bulunan Ercan A.'nın karısı Buket A.'ya maddi ve manevi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Erkek kararı yüksek mahkemeye taşıdı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de Aile Mahkemesinin verdiği kararı onayınca Ercan A., Yargıtay'a gitti. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yaptığı incelemede verilen karar hatalı bulundu.

Dava sürecinde Buket A.'nın dosyada bulunan mesajları nasıl elde ettiğini açıklamadığı, "erkeğin başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını sunuyoruz" demekle yetindiği belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Ercan A.'nın yazışmalarının hukuka aykırı elde edildiğini söylediği, Buket A.'nın ise bu iddiaya karşı savunma yapmadığını kaydetti.

Gizlice elde edilen mesajlar delil sayılmadı

Sadakatsizlik konusunda delillerin hukuka uygun elde edildiğinin kabulünün mümkün olmadığını belirten yüksek mahkeme bu durumda dosyadaki mesajların erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğini belirtti.

Tazminatlar da iptal edildi

Yerel mahkemenin erkeğin daha kusurlu olduğuna dair verdiği kararı bozan Yargıtay, tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Ercan A.'nın karısına ödemesi gereken maddi ve manevi tazminatlarda yüksek mahkeme tarafından iptal edildi.

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