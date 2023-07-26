BIST 6.624
DOLAR 26,95
EURO 29,82
ALTIN 1.707,12
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı!

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu toplu sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu toplu sonuçları
Katar ve İngiltere, ikili işbirliği ve stratejik diyalog hazırlıklarını görüştü!
Katar ve İngiltere, ikili işbirliği ve stratejik diyalog hazırlıklarını görüştü!
Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı ağırlayacak!
Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı ağırlayacak!
Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası hisselerinin bir kısmını 6,8 milyar liraya sattı
Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası hisselerinin bir kısmını 6,8 milyar liraya sattı
Otomobil sahibi vatandaşa büyük şok! Elleriyle temizlemeye çalıştı
Otomobil sahibi vatandaşa büyük şok! Elleriyle temizlemeye çalıştı
Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi!
Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi!
AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım
AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım
Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor
Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor
Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' dedi Odatv'den 'hodri meydan belgeni açıkla' yanıtı
Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' dedi Odatv'den 'hodri meydan belgeni açıkla' yanıtı
Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı
Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu