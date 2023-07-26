Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' dedi Odatv'den 'hodri meydan belgeni açıkla' yanıtı

Odatv, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelir kaynağı üzerinden yaptığı ağır eleştirileri, "Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla" açıklaması yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ile Odatv arasında karşılıklı sert suçlamalar.

Odatv'nin 'CHP'den para alan gazeteciler' haberi polemiğin fitilini ateşledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'e konuşan Kılıçdaroğlu, Odatv'nin CHP'den para alan gazeteciler haberine yanıt vererek, "Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı? Müyesser Yıldız niye ayrıldı? Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

"Hodri meydan Soru sormayı bırak belge açıkla"

Kılıçdaroğlu'nun ağır ithamlarına Odatv'den yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak yayımlanan açıklamada, "'Kılıçdaroğlu'nun medyadaki beslemeleri açıklansın' çağrımızın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı. Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' diyerek cevapsız sorularına bir yenisini daha ekledi. Uğradığımız iftiraya Odatv olarak cevabımız var: Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla" denildi.

Hedefini seçimlerden önce satın alamadığı Odatv'ye çevirdi

Açıklamada, "Kılıçdaroğlu’nun 'Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' sözlerinin ardından bugün hedefini seçimlerden önce satın alamadığı Odatv’ye çevirmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, başta seçimler olmak üzere medya beslemelerine verdikleri paralar dahil harcamalarının hesabını vereceğini de anlayınca bunu soran Odatv’ye hesap sormaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

Adaylığına kim karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu hedef yapıyor

“Odatv’den Barışlar niye ayrıldı” sorusuna da şu yanıt verildi:

"Yalan söylüyorsunuz, Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu 'Soner Yalçın bizi kovdu' diye niye dava açtı. Adaylığına kim karşı çıktıysa seçimden sonra kim istifasını istediyse Kılıçdaroğlu hedef yapıyor. Odatv'nin 15 yıl boyunca CHP ile maddi tek bir ilişkisi olmadı. Para peşinde olsaydık biz de sizin propaganda aparatınız olurduk."

Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor

Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına şu yanıtı verdi:

“Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. 6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır.”