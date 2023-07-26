BIST 6.624
DOLAR 26,95
EURO 29,82
ALTIN 1.707,12
HABER /  POLİTİKA

AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...

AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşkilatlara “Sahada olun” talimatı verirken, AK Parti kulislerinde muhalefet içinde yeni partilerin kurulmasına kesin gözüyle bakılan konuşmalar yapılıyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile partisinin teşkilatlarına “Sahada olun” talimatını verdiği öğrenildi. İktidar cephesinde muhalefet için “Önümüzdeki günlerde muhalefette yeni partiler de kurulacaktır. Muhalefet çok parçalı yapıya doğru gidiyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cumhurbaşkan ve milletvekili seçimlerinden hemen sonra yerel seçimler için “1994 milat olacaktır” sözlerine atıfta bulunulurken muhalefetin şimdiki durumunun “Erdoğan’ın sözünü ettiği 1994 yılındaki ortamı yarattığına” dikkat çekiliyor.

Cumhur’da tüm hesaplar “muhalefetin toparlanmasına izin vermeden 1994’teki yerel seçimlerdeki ortamı sağlamak” üzerine kuruluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Rize'de acil serviste silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı
Rize'de acil serviste silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı
Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı
Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü