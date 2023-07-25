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Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı

Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı

Geçtiğimiz sezonu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını açıkladı.

Onuralp, hem NBA'de hem de NBA G League'de (Gelişim Ligi) oynayacak.

Yıllık 560 bin Dolar kazanacak

Amerikan basınında çıkan haberlere göre 24 yaşındaki basketbolcu Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin Dolar kazanacak ve sözleşme gereği normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

Onuralp, geçen sezon EuroCup'ta sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.

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