AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."