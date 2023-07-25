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Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan’da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı diledi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

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