BIST 6.605
DOLAR 26,90
EURO 29,73
ALTIN 1.698,35
HABER /  DÜNYA

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor.

Abone ol

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu.

Grup üyeleri, daha sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu.

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın zirve yapacak
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın zirve yapacak
Özür dileyip Kur'an-ı Kerim yakma talebini geri çekti
Özür dileyip Kur'an-ı Kerim yakma talebini geri çekti
Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti
Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında
Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Galatasaray Litvanya ekibi Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı
Galatasaray Litvanya ekibi Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı
Bakan Mehmet Özhaseki: Sayı 100 bine ulaştı
Bakan Mehmet Özhaseki: Sayı 100 bine ulaştı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi transfer açıklaması! "En yakın zaman içinde göreceksiniz"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi transfer açıklaması! "En yakın zaman içinde göreceksiniz"
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 24-25 Temmuz alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 24-25 Temmuz alış-satış rakamları
Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama