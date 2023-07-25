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Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Beşiktaş'ta genç futbolcu Emrecan Uzunhan'dan sonra bir şok daha yaşandı. Milli futbolcu Umut Meraş İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını giyen Umut Meraş, bir trafik kazası geçirdi. 

beIN Sports'un aktardığı habere göre; Umut Meraş İstanbul Çekmeköy'de lüks otomobiliyle maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi.

Sağlık durumu iyi

Milli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir probleminin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Emre Uzunhan da kaza yaptı

Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı takımın bir diğer oyuncusu Emrecan Uzunhan da trafik kazasına karışmıştı. Uzunhan, yaşanan arbedenin ardından 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacak. 

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