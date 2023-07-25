Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! Yönetim resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 2020 Kasım'dan bu yana futbol akademisinde görev alan Şentürk'ün, 2023-2024 sezonundan itibaren 19 Yaş Altı Takımı'nı çalıştıracağı belirtildi.

Semih Şentürk, altyapısından yetiştiği ve 2001-2013 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 5 Süper Lig, 2'şer de Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden kadrosunun en önemli oyuncularından biri olan Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Süper Lig'in gol kralı olmuştu.