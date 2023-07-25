İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını sürerken iki ilden korkutan haberler peş peşe geldi. İzmir'de ve Hatay'da orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay'daki yangının evlere yakın olduğu görülüyor.

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İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Menemen'de de Ayancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Buradaki yangına da 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay Antakya'da orman yangını çıktı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.