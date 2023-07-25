Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişimi! Olay sonrası ilk açıklama

Meclis'te, eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Sarıgül, olay sonrası yaptığı açıklamada Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

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Meclis'te, eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. CHP Grup toplantısından sonra Meclis kulisinde yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

"Hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu"

Yaşananları anlatan Sarıgül, "CHP Grup toplantısı çıkışında, ismini daha sonra öğrendiğim eski bir milletvekili, hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil' diyerek oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti." dedi.

Sarıgül, "Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapan bir arkadaşın, nerde ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma bir daha olmaz." diye konuştu.

Şikayetçi olmayacak

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım." yanıtını verdi.

Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.