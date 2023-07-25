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Eski AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı iki CHP milletvekilinden manevi tazminat kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı iki CHP milletvekilinden manevi tazminat kazandı

 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan toplam 33 bin lira manevi tazminat kazandı.

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 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan toplam 33 bin lira manevi tazminat kazandı.

Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan burs iddiaları üzerine açtıkları davaların bir kısmının sonuçlandığın bildirdi.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığımız manevi tazminat davası kapsamında, Özel'in müvekkilimize 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk. Müvekkil Sayın Ravza Kavakcı Kan'a hakaret ve iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya karşı açtığımız davada Ağbaba'nın 18 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk. Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ'a karşı açtığımız 3 kuruşluk manevi tazminat davasında, Özdağ 3 kuruşluk manevi tazminata mahkum edildi."

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